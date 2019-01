Um dos momentos mais esperados desse começo de ano (além do carnaval, claro) é o começo do ‘Big Brother Brasil‘, o reality show mais visto no país.

Agora em sua 19ª edição, Tiago Leifert retorna à casa mais vigiada do Brasil com uma série de novidades. Os novos participantes foram confinados na manhã desta terça-feira (15), rolou prova valendo duas imunidades e ainda teve o anúncio do Super Paredão, uma novidade que coloca catorze pessoas numa única berlinda.

Ainda no hotel, os brothers fizeram uma dinâmica para dividi-los em duplas. Já confinados no Projac e prestes a entrar na casa, eles participaram de um labirinto com o tal prêmio valioso, a imunidade. Já pra começar cheio de reviravoltas, a vitória da dupla vencedora foi “anulada” por um problema técnico. Assim, Gustavo e Danrley, que ficaram em segundo lugar, levaram a imunidade.

A votação vai começar amanhã (16), após definido o terceiro participante imune. Os demais catorze serão votados para um paredão do bem, no qual o público de casa precisa votar nos brothers que precisam ficar no BBB19. Tiago Leifert anunciou isso para o pessoal da casa e a reação foi de surpresa e temor total.

Está dada a largada do BBB19! Logo mais teremos as intrigas, disputas por camas, punições por microfone caindo na piscina e tudo mais. Vamos continuar acompanhando.