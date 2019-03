Para resolver esse momento de puro marasmo na casa do BBB19, uma saída muito fácil seria colocar novos participantes na casa. A Globo deve ter pensado nisso, porque ela acaba de anunciar que novas pessoas entrarão na casa mais vigiada do Brasil, nada menos que os familiares dos atuais brothers.

Vai funcionar da seguinte forma: durante um dia inteiro, parentes próximos dos confinados vão viver a experiência Big Brother com tudo. Nadarão na piscina, tomarão sol e desfrutarão de uma geladeira farta oferecida pela emissora. Só não poderão fazer uma coisinha: interagir com os participantes.

Para que a experiência funcione sem maiores interferências do mundo exterior no jogo, todos os brothers serão confinados no segundo andar durante a estadia dos parentes. Ainda não se sabe se eles poderão assistir tudo através de câmeras ou coisa assim, até porque os familiares poderiam soltar informações do mundo de fora.

A dinâmica ainda não tem data para ir ao ar, mas já promete dar uma mexida no reality. Quem sabe descobrimos participantes melhores que os próprios confinados, não é mesmo?