Os novos moradores do BBB19 já foram anunciados pela Globo e alguns ex-participantes já demonstraram suas torcidas. Porém, acabou virando notícia uma possível “não torcida” vinda de Gleici Damasceno, a vencedora do BBB18.

Assim que Vanderson foi anunciado, viralizou na internet uma denúncia feita por uma ex-namorada do biólogo, Maíra Menezes. Ela postou em sua rede social um texto contando ter sido agredida por Vanderson quando tiveram um relacionamento abusivo.

“Na época, com 18/19 anos, não tive coragem de fazer a denúncia. Anos depois, todo esse sofrimento me fez amadurecer e me fez feminista. Eu não sou a única. Sofri muito na época porque ninguém acreditou em mim, mas a verdade aparece e esse ano é ano de OGUM!“, explicou Maíra em sua rede social.

O texto chegou até Gleici Damasceno, que fez um post no Twitter durante toda a revelação dos BBBs e fez um comentário que estaria indicando uma posição a respeito desse caso, sem citar nomes. O tweet foi publicado pouco tempo após a revelação de Vanderson nos intervalos da Globo:

Agressor de mulher não vai ter vez comigo. 😉 — Gleici Damasceno 🐜 (@gleicidamasceno) January 10, 2019

Selecionei algumas pessoas que simpatizei de início mas é óbvio que ainda não estou torcendo por ninguém. É isso! — Gleici Damasceno 🐜 (@gleicidamasceno) January 10, 2019

O BBB19 começará no próximo dia 15 e já teve seus 18 participantes revelados.