Rolou festa nessa última madrugada no BBB19, com muita bebida, música e muitas moças bonitas querendo curtir a noite. Essa combinação, infelizmente, também atrai um outro tipo de pessoa: homens insistentes. Membro de carteirinha desse grupo, Maycon demonstrou em poucas horas um combo de atitudes reprováveis, praticamente um tutorial do que um homem NÃO deve agir com mulheres em uma festa.

O mineiro teve um rápido affair com Isabella no começo dessa edição do BBB, mas o casinho logo terminou pelas atitudes infantis do próprio brother: ele fugia de conversas, flertava com outras garotas para causar ciuminho, terminava-voltava mais que o casal Brumar e fazia aquele terrorismo psicológico na cabeça da sister. Até já fizemos uma matéria aqui falando como Maycon é o tipo de cara que quem as pessoas precisam fugir…

Pois bem, nessa festa do BBB19 Maycon estava decidido a ficar novamente com Isabella (provavelmente por ver que seu envolvimento com Elana não rendeu frutos). O jovem, cujo objetivo declarado é superar o recorde de Diego Alemão de quantidade de mulher beijada na casa, passou a rodear Isabella durante toda a festa, tentando beijá-la. A sister, que foi vacinada contra boy lixo, se esquivou de todas as tentativas de beijo de Maycon.

Mesmo falando “não” repetidas vezes, Maycon continuou insistindo. Embora pedisse para Isabella confirmar se era um não definitivo (o que ela rapidamente fez), o brother continuou fazendo investidas nela, tanto na intenção de roubar um beijo quanto em convencê-la a beijá-lo. Enquanto isso, Isabella lembrava que eles eram apenas amigos e que não iria rolar nada.

Diante da insistência, a sister precisou relembrar que ele já teve, mas não soube valorizar. Mesmo assim, Maycon continuou pedindo beijo, alegando que seria eliminado na terça-feira (num paredão que nem ao menos foi formado ainda).

–

Diante de tanta negativa, Maycon ficou quieto na dele e respeitou o não de Isabella, certo? ERRADO. O brother passou então a reclamar e mentir a respeito de Isabella para outras pessoas da casa.

Em conversa com Tereza, o brother chegou a falar que “Isabella está se fazendo de difícil” e contou que deu um selinho nela. A sister, no entanto, negou o tal beijo. Maycon também foi reclamar com Paula e Hariany, que mandaram a real para o brother: “ninguém mandou você ficar chamando a Elana de gatinha e querer ela”.

O quão difícil é entender que um “não” significa um “não”? Ou então respeitar a decisão da mulher de não querer ficar com você? Ou mesmo perceber que é uma atitude bem mesquinha sair dizendo que deu um beijo ou menosprezando a mulher a quem estava dando em cima há pouco? Por esses, e outros motivos, Maycon tem se mostrado um participante detestável no BBB19 e um forte candidato a ser eliminado com muitos %.