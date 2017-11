BBC suspende filmagens de série protagonizada por Ed Westwick

Na última semana, acusações de estupro contra Ed Westwick vieram à tona. A atriz Kristina Cohen revelou o que aconteceu entre eles há três anos e encorajou a também atriz Aurélie Wynn a denunciá-lo. O artista está sendo investigado pela polícia de Los Angeles.

Diante do caso, a BBC decidiu suspender as filmagens da série “White Gold”, que seria protagonizada por Ed. Além disso, o canal britânico também optou por não exibir o especial “Ordeal by Innocence”, baseado na obra de Agatha Christie, que também conta com o ator de “Gossip Girl” no elenco.

“Essas são alegações sérias, que Ed Westwick vigorosamente negou. A BBC não fará nenhum julgamento, mas, até que essas questões sejam resolvidas, não incluiremos ‘Ordeal by Innocence’ em nossos cronogramas. A produtora independente responsável por ‘White Gold’ nos informou que Ed Westwick não está filmando enquanto lida com as acusações”, revelou o comunicado oficial divulgado pela emissora e publicado pela Variety.

No Instagram, Ed comentou o assunto.

A post shared by Ed Westwick (@edwestwick) on Nov 9, 2017 at 9:52am PST

“É desanimador e triste para mim que, como resultado de duas alegações de mídias sociais não verificadas e falsas, há algumas pessoas nesse ambiente que poderiam concluir que eu tive algo a ver com uma conduta tão vil e horrível. Eu absolutamente não tenho a ver e estou cooperando com as autoridades para que possam limpar meu nome o mais rápido possível”.