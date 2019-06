Bebê real deve comparecer ao primeiro compromisso oficial no sábado

Neste sábado (8) a Família Real Britânica vai se reunir para um dos eventos mais importantes do ano: o Trooping the Colour. Realizado ao ar livre, com a presença da população, o evento celebra o aniversário de 93 anos da rainha Elizabeth – e por isso conta com a presença de todo mundo, mesmo. Inclusive um certo bebê real deve fazer sua estreia em compromissos oficiais da realeza: o pequeno príncipe Louis, filho de Kate Middleton e do príncipe William, que completou 1 ano em abril e já tem idade suficiente para se juntar à família na varanda do Palácio de Buckingham.

Embora o aniversário da rainha tenha sido em abril, as comemorações sempre acontecem em junho, época em que o clima de Londres está menos frio e chuvoso. Isso ocorre desde 1748 – é a celebração oficial do aniversário do monarca, seja lá quem for e quando ele complete mais um ano de vida.

O evento começa pela manhã, quando a Família Real desfila em carruagens e carros abertos, acenando para a população. Os príncipes William, Charles, Andrew e a princesa real Anne desfilam a cavalo, com uniformes de gala e aqueles chapéus enormes.

Dá para reconhecer? Debaixo desses chapelões estão os príncipes Charles, William e Andrew.

Depois, toda a família se reúne na varanda – a rainha e o marido, príncipe Philip, todos os filhos, netos e bisnetos. O motivo é observar o sobrevoo dos aviões da Força Aérea Britânica, mas a gente gosta mesmo é de ver as crianças reunidas, aprontando um montão.

O príncipe George estreou no Trooping the Colour só em 2015, quando tinha quase dois anos. Em 2014 ele ainda não tinha completado um ano, e, talvez por causa do mau tempo, não apareceu na varanda.

Já a princesa Charlotte esteve no Trooping the Colour em 2016 pela primeira vez. Ela tinha 1 ano e 2 meses e deu um show de fofura ao lado dos pais e do irmão mais velho.

Em 2018, o príncipe Louis ainda era muito bebê, mas foi representado por essa turminha divertida demais:

Os bisnetos da rainha: Princesa Charlotte, Savannah Phillips, Príncipe George e Isla Phillips

Mal podemos esperar para ver Louis – e em breve Archie – juntos com essa galerinha, aprontando um monte na varanda do palácio!