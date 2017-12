Este dueto de “A Bela e a Fera” fez todos no “The Voice” chorarem

Nesta quinta-feira, dia 14, aconteceu a semifinal de “The Voice Brasil“, e o show não decepcionou. Mesmo com três finalistas já decididos, a última dupla se destacou, brilhou e emocionou todos na apresentação, ao cantar “Beauty and The Beast”.

Carol Biazin e Juliano Barreto se enfrentaram e mostraram como mereceram chegar tão longe, os dois estavam em sintonia “se entreolharam como amigos”, como disse a jurada e dona do time, Ivete Sangalo, durante a escolha de qual dos dois receberia os 30 pontos dela. E é verdade, o momento foi mágico e todos choraram ao ver a dupla se apresentando.

Quer se emocionar também? Olha um pedacinho de como foi a apresentação:

Para o vídeo completo, e as outras apresentações, é só clicar aqui no site da Globo Play.

Leia Também: Simone e Simaria são as mais novas treinadoras do The Voice Kids

É impossível não se apaixonar, e lá, não tinha uma pessoa que não estivesse atenta enquanto eles cantavam, e Ivete, já mostra todo o sentimento de orgulho do time que montou no momento que aparece na filmagem. Entretanto, mesmo com a apresentação arrasadora dos dois, tivemos que nos despedir de Juliano, que não conseguiu passar para a final.

Depois de se despedir do amigo, Carol agradece Ivete por confiar nela desde o início, e com ela representando Sangalo, ficaram quatro cantores para a fase final que acontece na próxima quinta-feira (21). Vinicius D’Black, do time de Carlinhos Brown, Samantha Ayara, representando Michel Teló, e Day, representante de Lulu Santos são os outros três finalistas.

Para qual deles você está torcendo? Carol, Vinicius, Samantha ou Day?