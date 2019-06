Benicio, filho de Huck e Angélica, deixa a UTI e está em quarto

View this post on Instagram

Pense em alguém gente boa, amoroso, inteligente, bom de papo, capaz de fazer amigos, carinhoso que só ele, companheiro para qq parada, curioso como nunca vi, onde a coragem e a cautela andam juntas, aventureiro, que dança, que toca, que constrói e desconstrói, que ama e gosta de ser amado….e puxou a mãe…é lindo, hoje é o dia dele. Feliz aniversário Beni. Te amamos. ❤️🎂