Aos 96 anos, Betty White é uma lenda viva da TV e do cinema. Ainda na ativa, a atriz esbanja carisma e bom humor, como reafirmou numa entrevista recente à revista Parade.

Ao ser questionada sobre o segredo para uma vida longa e feliz, Betty respondeu: vodka e cachorro quente. “Provavelmente nessa ordem”, completou. É lógico que ela não está fazendo uma campanha em prol do álcool e dos embutidos, mas as respostas deixa explícita a filosofia dessa senhorinha tão adorável: viva a vida com leveza.

Brincadeiras à parte, ela também deu um singelo conselho que realmente a gente deve seguir. “Aproveite a vida. Enfatize a positividade e não a negatividade. Isso soa tão banal, mas muita gente opta por achar algo para reclamar, em vez de dizer ‘hey, isso é ótimo!’. Não é difícil de achar coisas maravilhosas se você olhar ao redor“.

Tem como não amar? Vida longa a Betty White!