Beyoncé faz show histórico e CHEIO DE HITS no Coachella. Assista!

Beyoncé prometeu que seu show no Coachella seria monumental e ela definitivamente cumpriu a promessa. A apresentação desse sábado (14) foi feita em três partes, num palco com 100 dançarinos, uma banda marcial incrível, figurinos variados, muitos hits nostálgicos e até mesmo a participação das Destiny’s Child. Jay-Z e Solange – a irmã da Bey – também cantaram ao lado da diva.

Ela subiu ao palco vestida como uma rainha e logo já apareceu usando outro figurino, com short e moletom, para cantar aquele que foi o primeiríssimo hit de sua carreira solo: “Crazy in Love”. Ali já dava para sentir que a apresentação seria um verdadeiro tributo à trajetória dela.

E foi mesmo! Teve surra de hinos, com direito a “Formation”, “Drunk in Love”, “Sorry”, “Me, Myself and I”, ““Flawless”, “Baby Boy” e “Déjà Vu”, entre várias outras. Quando Kelly Rowland e Michelle Williams subiram ao palco, o trio cantou três de seus maiores sucessos: “Lose My Breath”, “Say My Name”, e “Soldier”.

Esse foi o primeiro grande show de Beyoncé desde 2016 e a cantora estava visivelmente emocionada. “Obrigada por me deixarem ser a primeira mulher negra como atração principal do Coachella”, disse ela no início do último ato do show. Ao final, Bey cantou o maior sucesso de sua carreira: “Single Ladies”.

“Depois disso, o Coachella vai se chamar Beychella”, disse uma voz em dado momento do show. E podia mesmo. A apresentação desse sábado entrou para a história e certamente vai virar referência.

Infelizmente, o Coachella não disponibilizou um vídeo oficial mostrando a apresentação, mas a gente reuniu alguns disponibilizados por fãs e eles mostram os principais momentos. Confira:

Beyoncé abriu os trabalhos cantando “Crazy in Love”, junto com “Freedom”

Na hora de “Formation” a coreô rolou em meio ao público

E em “Drunk in Love” a bonita ficou EM CIMA da platéia

FULL VIDEO of Beyoncé preforming Drunk In Love at Coachella #BeyChella pic.twitter.com/WOOcvpw9Hh — Berenabas (@th3wavygang) April 15, 2018

No segundo ato, ela surgiu vestida de preto

I need friends to do the synchronized partition dance. Sending out resumes asap #Beychella pic.twitter.com/CkDJjODX3f — janessa (@zaintatts) April 15, 2018

E ~aproveitou~ para sensualizar no palco

YONCE ALL ON HIS MOUF LIKE LIQUOR #Beychella pic.twitter.com/2bKzX4WvXA — Shéa (@Beybroadz) April 15, 2018

Bey foi para o meio do povo novamente durante “Check on It”

E recebeu Jay-Z para cantar “Déjà Vu”

BEYONCE CANTO DEJA-VU !!!! Estuve toda la canción cantando/gritando frente a mi celular 😭❤️ #coachella #BEYCHELLA pic.twitter.com/ANgqTTFnte — valeriadoingthings (@helennabeat) April 15, 2018

E que tal ela cantando o hino “Run The World” nesse palco lotado de minas? É para glorificar de pé!

RUN THE WORLD, A ESTE PASO VLY A DESPERTAR A TODOS CON MIS GRITOS DE EMOCIÓN. #Beychella pic.twitter.com/R8v8GlBkmU — Ambar (@heyitsambar_) April 15, 2018

Mas é emoção que você quer? Toma essa surra de nostalgia aqui, então

E a Solange, que não é boba nem nada, já entrou quicando no palco. Que dupla, minha gente!

Para fechar: “Single Ladies”. É Beychella que chama?