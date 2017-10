A parceria que a gente amou ver em “Beautiful Liar” vai se repetir! Beyoncé e Shakira vão compartilhar novamente um projeto, mas, dessa vez, fora do mundo musical.

Em uma série produzida pelo canal E! para a América Latina, as musas aparecerão falando sobre um tema muito importante: a necessidade da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

De acordo com o jornal colombiano El Heraldo, a produção “Belleza Inspiradora” vai abordar a importância de um estilo de vida saudável, além de divulgar tratamentos para a doença e narrar histórias de luta e superação de quem já passou por isso.

Ainda segundo a publicação, a série deve ser lançada durante o Outubro Rosa e outros nomes importantes, como Penélope Cruz e Salma Hayek, também estarão no elenco.