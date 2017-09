Beyoncé fez uma tattoo em homenagem aos filhos e ela é uma fofura

Enquanto não é eleita presidente do mundo, Beyoncé continua com o plano de dominação do Instagram. Sério. E quase todos os dias ela nos presenteia com colagens e mais colagens de fotos mostrando os looks do dia e os badalados restaurantes visitados por ela nos últimos tempos.

Na última postagem, porém, Queeb B. achou que seria de bom tom conceder um presente para os seguidores e mostrou, além uma manicure perfeita, as três novas tatuagens dela (e, infelizmente, nenhuma delas é um dragão nas costas):

Sim, seguindo a moda das celebridades de fazer tattoos minimalistas e nos dedos, a cantora tatuou três pontinhos fofos no anelar – uma clara homenagem aos filhos Blue Ivy, Rumi e Sir.

Essa é a segunda vez que ela resolve marcar na pele o amor pela família. Antes ela já tinha eternizado o amor por Jay Z com um “J” tatuado em um dos dedos. Uma lindinha mesmo!