Bianca Bin ensina ritual com sangue menstrual no Instagram

Na última quarta-feira (3) a atriz Bianca Bin, estrela da novela das 21h “O Outro Lado do Paraíso” dividiu no Instagram Stories mais detalhes sobre o ritual de “plantar a lua“, do qual ela é adepta e que é feito com sangue menstrual.

Adotado por muitas mulheres que seguem a filosofia de vida do sagrado feminino, o ritual consiste em recolher o sangue menstrual e oferecê-lo para a terra.

Em uma série de stories, Bianca abordou o tabu ainda vigente quando o assunto é menstruação, e como as mulheres são ensinadas desde muito jovens a odiar o sangue que perdem mensalmente por meio da menstruação.

A atriz reproduziu posts da conta @danzamedicina que falam que a relação da mulher com o sangue menstrual tem a ver com o relacionamento dela com o feminino. E ainda compartilhou algumas fotos da hashtag #plantesualua, com fotos de mulheres ofertando o sangue menstrual para a terra.

No site Danza Medicina, citada por Bianca nos stories, a terapeuta corporal Morena Cardoso fala mais sobre o ritual. Segundo ela, a mulher deve recolher o sangue menstrual por meio de coletores ou bioabsorventes, e então ofertar à terra.

“Em ambos os casos, você pode entregar seu sangue para terra em um jardim ou em um simples vasinho de planta em seu apartamento. Você pode também escolher alguma planta específica que tenha um significado especial para você: Muitas mulheres plantam sua lua em Roseiras, Sálvia ou Artemísia por exemplo; que são plantas de forte representação do feminino. Você nem imagina o bem que seu sangue irá fazer às suas plantas; este é sem dúvida o melhor biofertilizante que poderia existir!”, escreve Morena Cardoso no site.

E então? O que você acha do ritual de plantar a lua?