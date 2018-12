Sabe o cachorrinho do Franjinha – personagem da ‘Turma da Mônica‘ – o Bidu? Podemos vê-lo agora em carne e osso! Na conta oficial da Turma no Twitter, foi publicada uma foto do cachorrinho e ele é uma graça!

O Bidu não é azul, mas é da mesma raça do cãozinho das histórias em quadrinhos, o Scottish Terrier.

Olha só que fofura:

Esse é o Bidu da vida real. Diga "Olá, Biduzíneo" e você terá um fim de semana maravilhoso! #itimalia #msppordentro pic.twitter.com/sDzkrPCMvg — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) December 14, 2018

A internet logo se encheu de amor por essa bolinha fofa com pelos.

ITI MALIA que eu amo demais https://t.co/Epdjc4TX07 — Cah (@cahroses) December 14, 2018

Como assim o Bidu nera azul??? minha infância foi uma mentira https://t.co/F6KN9MvAPU — Tai a universio'taria (@Tay1obrien) December 14, 2018

Que lindo to chorando https://t.co/VbMre2KkEe — I'M ALREADY SIVIR (@marcos_pfvr) December 14, 2018