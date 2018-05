Blake Lively ~surtou~ no Instagram e acaba de revelar o motivo

Nos últimos dias, Blake Lively fez a louca no Instagram e deixou os fãs se perguntando o que havia por trás desse ~surto~. Ela apagou literalmente todas as fotos postadas e deixou de seguir todo mundo, inclusive o marido Ryan Reynolds. Também apagou o avatar do perfil – ou seja, limpou totalmente a conta.

Depois disso, deu uma pista de que essa ~surtada~ se tratava de uma ação para divulgar seu novo filme, “Um Pequeno Favor”. Isso porque ela passou a seguir somente mulheres que se chamam Emily Nelson – o nome de sua personagem no longa – e escreveu na bio da conta “What happened to Emily?…” (o que aconteceu com a Emily?…).

Por fim, nessa quarta-feira (2), Blake voltou a postar no Insta e publicou o primeiro trailer do filme – que estreia em 14 de setembro nos Estados Unidos. A ação de marketing foi bem diferentona, mas ela realmente tem tudo a ver com “Um Pequeno Favor”. No longa, Emily é uma mulher que desaparece misteriosamente e esse sumiço passa a ser investigado por sua melhor amiga (Anna Kendrick).