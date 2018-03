Tudo que eu pedi ao universo foi um amor que me fizesse querer continuar descobrindo as coisas mais lindas do mundo. Ele me mandou você. O cara mais carinhoso, inteligente e interessante que já conheci. Eu te encontrei ou você me achou? Como, mesmo sendo tão diferentes, nos damos tão bem? Não sei a resposta, mas vou adorar tentar descobrir usando o resto da minha vida. YES, I DO. 💍✨♥️ Foto: @amanda_nunes

A post shared by Bruna Vieira (@brunavieira) on Mar 27, 2018 at 10:34am PDT