Blue Ivy manda Beyoncé e Jay-Z ficarem quietos durante o Grammy

Blue Ivy já mostrou várias vezes quem é que manda na casa. E não, não é a mamãe Beyoncé, muito menos o papai Jay-Z, quem coloca ordem na família. É a filha do casal que, desde sempre, mostra que tem a personalidade forte e que odeia bagunça. A princesa parece muito com a rainha, não?

E no Grammy 2018, que aconteceu no domingo (28), em Nova York, a menina de seis anos não gostou de como os pais estavam sendo barulhentos no meio do discurso da Camilla Cabello, e como uma menina bem educada e controlada, decidiu que era hora de gentilmente pedir para os pais darem uma segurada e deixarem a cantora terminar o que estava falando.

A atitude da Blue foi tão maravilhosa que ninguém conseguiu se segurar. A situação virou assunto no Twitter.

Blue Ivy afrontosa mandando Bey e Jay Z dar uma acalmada HAHAHHHAA socorro pic.twitter.com/9MpouirJTV — Chanandler Bong (@babi) January 29, 2018

não tem ninguém mais respeitada na família carter que a blue ivy, ela manda e desmanda em deus vulgo beyonce e jesus vulgo jay-z a hora que quer pic.twitter.com/3htjAMF9Yr — so bitch (@lovatolorde) January 29, 2018

O GIF já saiu e você pode ver quantas vezes quiser. E como não ver, né?

A Blue Ivy é mesmo muito poderosa.