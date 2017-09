Bombom diz que apanhava do ex e Record corta áudio em “A Fazenda”

Nesta quinta-feira (15), em “A Fazenda”, Adriana Bombom deu um depoimento corajoso sobre ter sido vítima de violência doméstica. Mas, durante a declaração, o áudio dela foi cortado pela Record.

A conversa estava acontecendo entre Adriana, Conrado e Fábio Arruda e ela revelou que apanhou durante quatro anos de um ex-companheiro – cujo nome não foi revelado. Ao ouvir isso, Conrado resolveu dar pitaco – daqueles clássicos – e disse que a mulher precisa “arrebentar o cara” quando sofre a primeira agressão.

Em resposta, Bombom explicou: “Às vezes o cara é mais forte que você. Eu fiquei nessas por quatro anos. Tem a imprensa, a mídia, a vergonha da família. Toda vez que pegava a chave para ir à delegacia, eu apanhava de novo”. Logo depois disso, o áudio foi cortado.

Vale lembrar que essa edição de “A Fazenda” conta com dois participantes acusados de violência contra a mulher. Um deles é Marcos Harter, que foi expulso do Big Brother Brasil por conta do comportamento abusivo em relação a Emilly Araújo. O outro é o também ex-BBB Yuri Fernandes, que chegou a ser preso por espancar a ex-namorada Angela Souza.