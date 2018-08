Beleza não tem limite de idade, e muitas mulheres que já passaram dos 60 anos estão aí para provar isso. Sua mãe, sua avó, aquela tia bonitona, uma amiga ou colega de trabalho que se cuida bastante e mesmo você, hoje ou no futuro, podem ser exemplos da beleza contínua da vida real.

Entre as famosas, não faltam sessentonas, setentonas e oitentonas que seguem lindas, firmes e fortes em seus trabalhos públicos. Madonna e Angela Bassett, que são gêmeas de aniversário e recém completaram 60 anos, Bruna Lombardi com inacreditáveis 66 anos, Gloria Maria (que por muito tempo não revelou a idade) com surpreendentes 69 anos e Jane Fonda, estrela da série “Grace and Frankie”, aos 80, são o oposto das estrelas do passado que se escondiam ao considerar que o viço da juventude havia passado. Greta Garbo, ícone máximo desse tipo de reclusão, chegou ao ponto de, aos 49 anos, não ir à cerimônia do Oscar de 1954 para receber uma estatueta pelo reconhecimento do conjunto de sua obra.

Reunimos na galeria a seguir 30 famosas com mais de 60 anos que continuam dando um show de beleza. Algumas pegam firme nos cuidados com cremes e produtos de tratamento e não ligam para uma ruguinha ou outra que insista em aparecer; outras recorrem a procedimentos estéticos para deixar a pele preenchida e lisinha. O que elas têm em comum: todas são lindas e inspiradoras.