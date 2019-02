Boogie Oogie: Rafael desiste do noivado

Cristina não se dará por satisfeita e tentará convencer o piloto a manter o noivado

Foto: TV Globo/Divulgação

A festa de noivado de Rafael (Marco Pigossi) e Vitória (Bianca Bin) está pronta, mas, por ironia do destino, não contará com a presença do noivo. O rapaz, atormentado com todos os últimos acontecimentos e cheio de dúvidas sobre seus sentimentos, decide dar o bolo em Vitória. A verdade é que o piloto não consegue tirar Sandra (Ísis Valverde) da cabeça e não dá mais nenhum passo sem pensar nela.

Cristina (Fabiula Nascimento) não gosta nada da decisão do rapaz. Ela, que vê no casamento do sobrinho uma oportunidade para melhorar de vida, fica indignada e faz um dramalhão “Você só tá fazendo isso pra me castigar, não é, Rafael?”, pergunta a tia, culpada por ter destruído lembranças antigas da ex-namorada do piloto.

Rafael tenta se explicar e afirma que não poderá ir à festa, pois não tem certeza de seus sentimentos.

Descontrolada, a tia interesseira dispara: “Daqui um tempo, quando você tiver certeza absoluta que gosta dela, sabe o que a Vitória vai te dar? Não é uma banana, não. É o cacho inteiro!”

Decido, Rafael responde: “Azar o meu! Prefiro pagar pra ver!”.

A cena vai ao ar nesta quinta-feira (07).