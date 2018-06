Branco ou rosa? Vestido de Ju Paes no casamento de Isis causa polêmica

Assim que as primeiras fotos dos convidados do casamento de Isis Valverde aparecerem no Instagram, surgiu uma questão. A atriz Juliana Paes teria ido vestida de branco ao casamento da amiga? Maior tabu quando o assunto é roupa para convidados de casamento, o branco é reservado para a noiva, e qualquer pessoa que ouse usar um vestido nessa cor é rapidamente acusada de “querer aparecer mais do que a noiva”.

Calma lá, minha gente, não é bem assim. Juliana Paes explicou no Instagram que estava usando um vestido cor-de-rosa assinado por Samuel Cirnansck, Segundo ela, a noiva pediu para que as convidadas fossem de rosa – e de fato, muita gente adotou a cor, como Samantha Schmutz, Camila Coutinho e Luiza Brunet.

Felicidade contagiante 🌸🌺 A post shared by Luiza Brunet (@luizabrunetoficial) on Jun 10, 2018 at 6:36pm PDT

O tom do vestido de Juliana Paes, somado com os flashes, em algumas fotos parecia bem branco. Em outras, no entanto, dá para ver que era sim cor-de-rosa bem clarinho.

Fim da polêmica?