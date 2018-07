Brasil x Bélgica: vem ver os melhores memes das quartas de final

Enquanto o Brasil entrava em campo nesta sexta-feira (06) para enfrentar a Bélgica pelas quartas de final da Copa do Mundo 2018, na Rússia, aqui, no Brasil, entrava em campo uma outra seleção muito bem preparada: a dos memes.

A torcida sofreu com o gol contra, chorou com a segunda finalização dos belgas, mas as piadas continuaram afiadas!

Confira os melhores memes

Antes mesmo do jogo começar, já rolou esse encontro histórico: Canarinho Pistola e Feiticeiro do Hexa.

não sei se eu salvei essa foto ou se essa foto me salvou pic.twitter.com/IXDrum97sW — lucas ⚓️🇧🇷🙏🏻 (@luquinha) July 6, 2018

Sempre pode melhorar, quer dizer…

O feiticeiro e o canarinho pistola (soft version) pic.twitter.com/70UnlxPcgq — o hexa vem (@hugoon) July 6, 2018

Pabllo Vittar mandou o hino em versão funk

// o hexa vem ✨🇧🇷✨ pic.twitter.com/Ihx1dzpgZg — Pabllo Vittar 🌧👼🏼💕 (@pabllovittar) July 6, 2018

E, veja só, os feiticeiros se multiplicaram!

AAAAAAAAAA COMO EU AMO OS BRASILEIROS KKKKKKK #brabel pic.twitter.com/4RFiCWNmVZ — Os Gatos Da Copa (@osgatosdacopa) July 6, 2018

Eita

Torcedora faz tatuagem com o meme da Copa e comenta: "A torcida aqui é pelo hexa e eu não me arrependo". https://t.co/YljACP4eTw pic.twitter.com/JMlLVoDT8e — BCharts (@bchartsnet) July 6, 2018

Olha ele de novo!

O Hexa é certo!

Mantra?

VAMO BRASIL

ÓDIO E PROGRESSO

RUMO AO HEXA — cleytu (@cleytu) July 6, 2018

Verdades

Me recuso a perder pra uma seleção que metade dos jogadores tem nome de pokemon — NeyCid Salvaço 🔥💾 (@naosalvo) July 6, 2018

Limites? O Brasil não conhece

Vivemos até aqui para curtir algo sensacional como a Coxinha do Hexa. Que época maravilhosa para se existir. pic.twitter.com/wwT6wDAWp7 — Pablo Miyazawa (@pablomiyazawa) July 6, 2018

E aí?

Boneco de Olinda da Ana Maria Braga ou da vocalista do Roxette? pic.twitter.com/rXet1LwNM0 — atropelou a Ana Maria Braga (Mais Você) ao vivo em (@pedrobelem) July 6, 2018

E, bem, rolou o gol contra…

FERNANDINHO PORRAAAAAAAAAAAAAAA EU VOU TE MATAAAAAAAAAAR #brabel pic.twitter.com/DQegPjKsBq — Os Gatos Da Copa (@osgatosdacopa) July 6, 2018

Foi isso o que rolou depois do gol…

Que sonho

O GOL FOI CONTRA ENTÃO O PONTO É DA GENTE GALERA — matheus (@whomath) July 6, 2018

Volta, feiticeiro, nunca te pedi nada

Tá na hora do tal Feiticeiro do Hexa fazer as suas mandingas aí… pic.twitter.com/xq8apf0ogh — Alexandre Inagaki (@inagaki) July 6, 2018

Vai, Tite

TITEEEEEEEEEE EU TE IMPLOROOOOOO #brabel pic.twitter.com/f1VWjEbfhs — Os Gatos Da Copa (@osgatosdacopa) July 6, 2018

Por favor…

Depois do segundo gol…

Estamos assim:

O Brasil clama!

NÃO É POSSÍVEL QUE ESSES 11 MACHOS NÃO VÃO SER CAPAZES DE DAR UMAS HORINHAS A MAIS DE FOLGA PARA OS BRASILEIROS NA TERÇA QUE VEM UMA NAÇÃO TÃO SOFRIDA QUE SÓ QUERIA APROVEITAR PRA DESCANSAR UM POUQUINHO MAIS — Davi Rocha (@davirocha) July 6, 2018

Será?

Calma que o Brasil ta em cima hoje, logo sai gol! pic.twitter.com/FhRPc0K7bB — Diva Depressão (@diva_oficial) July 6, 2018

Sofrência

Todas nós

Nãooooooooo

vamos virar chacota do futebol mais uma vez pic.twitter.com/XSU2jzjgmk — o gaY de trás pra frente (@twerkyago) July 6, 2018

Será?

peço perdão a todxs pic.twitter.com/e5kgyYSKCA — Luiza SM (@luizasm) July 6, 2018

Clemilda mandou uma verdade

2 x 0 pra bélgica pic.twitter.com/iV2LbgoVki — Filipe Tois (@FilipeTois) July 6, 2018

#chati

fingir que nada aconteceu https://t.co/1GkBOQPVGH — Iahgos (@iahgos) July 6, 2018

Cenas reais

a unha da torcida brasileira tá como nessa #CopaDoMundo2018 pic.twitter.com/4j3cg77cLp — renan (@renan_botelho) July 6, 2018

Mesmo?

Oremos

jogo hoje 3×2 pro brasil

bélgica vai fazer os dois no primeiro tempo depois o brasil com sangue nos olhos vai voltar pro segundo tempo e fazer primeiro o coutinho depois thiago ou gabriel e por último neymar — ㅤ ㅤ ㅤ (@jusmilaporn) July 6, 2018

O jeito é apelar para correntes

A VIRADA DO BRASIL DEPENDE DE VC. REPASSE A CAPIVARA DO GABRIEL JESUS PARA GARANTIR UM GOL DO NOSSO CAMISA 9 🇧🇷 /)─―ヘ

_/ JESUS \

/ •᷄ •᷅

| ▼ |

| ɞ ノ

U ̄U ̄ ̄ ̄ ̄U ̄U — Laura (@laurabuu) July 6, 2018

Para qualquer tipo

•᷄ •᷅ Esse é o olhar do menino Gabriel Jesus.

Se você compartilhar ele vai fazer gol na Bélgica e o hexa vem 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷

Se não compartilhar você encontrará motivos pra ter cara de choro todo final de semana. — 33% Jesus 33% Neymar 33% Tite e 1% vagabundo (@raphaevanges) July 6, 2018

EU QUERO SORRIR

a unica pessoa capaz de fazer o brasileiro sorrir novamente pic.twitter.com/m7I6qKpSL6 — paiva 🇧🇷 (@LwithP) July 6, 2018

Nossa última esperança?

HAHAHAHAHA tem que rir

não comemoro gol de colonizador — luscas (@luscas) July 6, 2018

Francamente

não acredito q estamos perdendo pra um país q tem saneamento básico n tem nem buraco na rua pra desviar quando tá andando oq mais esses cara quer — 🇧🇷milena🇧🇷 (@wwwmlna) July 6, 2018

Saudade?

HAHAHAHAHAHA