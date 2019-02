Brasileiras brilham no red carpet do Emmy Internacional

Para a última edição do Emmy Internacional, apesar de várias indicações, o Brasil não abocanhou nenhum prêmio. No entanto, as brasileiras deram um banho em animação e elegância no red carpet do evento, realizado nesta segunda-feira (20).

Marina Ruy Barbosa e Renato Góes Marina Ruy Barbosa e Renato Góes

Adriana Esteves, indicada a melhor atriz por seu papel na minissérie Justiça, arrasou com um longo vermelho. A cor também foi escolhida por Marina Ruy Barbosa, que apresentou um dos prêmios ao lado de Renato Góes.

https://www.instagram.com/p/BbvLnCvjHSp/?hl=pt-br&taken-by=caiapitanga

Entre as brasileiras que participaram da premiação, estavam também Juliana Paes, Camila Pitanga, Vivianne Pasmanter, Julianne Trevisol, Yara Charry, Mariana Goldfarb e Giullia Buscacio.

https://www.instagram.com/p/BbvTgzPgrTh/?taken-by=julianapaes

https://www.instagram.com/p/Bbu_eOmlgUz/?taken-by=juliannetrevisol

A Globo foi indicada nas categorias Melhor Novela (Velho Chico e Totalmente Demais), Melhor Série Dramática (Justiça), Melhor Atriz (Adriana Esteves), Melhor Comédia (Tá no Ar: a TV na TV) e Melhor Filme / Minissérie para TV (Alemão).

https://www.instagram.com/p/BbvKl65jmZm/?taken-by=cauareymond

https://www.instagram.com/p/BbviQrhAm7W/?hl=pt-br&taken-by=marianagoldfarb

As produções ganhadoras foram do Reino Unido, do Canadá, da Alemanha, da Noruega, da Turquia e da França.

https://www.instagram.com/p/BbsnXcMjRWX/?hl=pt-br&taken-by=vivipasmanter

https://www.instagram.com/p/BbvcCaSBOGS/?taken-by=yaracharry

https://www.instagram.com/p/BbvcLoCBToo/?taken-by=yaracharry