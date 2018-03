Enquanto curtem o começo de noite na academia, já se preparando para a festa da noite no ‘BBB‘, Breno e Wagner levantam nomes para uma possível indicação no domingo.

Para Breno, essa é a chance de colocar Kaysar na berlinda. O brother tentou argumentar por que essa era a melhor opção, mas foi um pouco difícil de acompanhar sua linha de raciocínio, ou mesmo o que ele falou. Mas aparentemente Wagner captou a mensagem, e concordou que essa é a hora de indicar Kaysar.

Wagner ainda completou que muita gente na casa se aproxima do sírio por imaginar que ele é um participante forte do lado de fora da casa. O artista confirmou que precisam colocar ele logo no paredão, senão ele acaba nem indo para a berlinda e chegando à final do programa sem encarar essa etapa do programa.

E agora, será que o Kaysar finalmente será colocado num paredão? Isso só vendo no próximo domingo.