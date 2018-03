Se a festa Rockabily do ‘BBB‘ não rendeu tanto em bafões, pelo menos o after chamou a atenção. Breno e Paula estavam se pegando normalmente na festa, e aproveitaram para dormir juntos no quarto das líderes. E foi aí que a coisa pegou fogo.

Hoje pela manhã, as câmeras do ‘BBB18’ flagraram Breno sem cueca dormindo junto da sister. Isso ficou evidente quando, durante uma mexida no edredom, Breno deixou sua bunda à mostra acidentalmente. Depois, em conversa com Jéssica, Paula confessou que rolou uns amassos ali embaixo do edredom. “Da outra vez também rolou. Lógico. Todo gostosinho. Deita junto. Não tem jeito. A gente não tem 10 anos”, explicou a sister para a colega.

A princesa que não derruba a coroa até comentou que viu algumas coisas, mas Paula falou que foi só amasso mesmo. “Uns apertos daqui, mas não rolou nada de mais. Tenho que tomar cuidado, para rolar é um pulo. Não pode, não. Eu morro!”, disparou Paula.