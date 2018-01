Há muitos dias rola dentro do ‘BBB18‘ uma torcida para que Breno e Jaqueline se peguem dentro da casa. Rolou um baita clima entre os dois, e os demais brothers até inventaram um jogo de Verdade ou Consequência só pra shippar ainda mais o casal. Aí a produção organizou a primeira festa da edição e o que aconteceu? O beijo que saiu foi entre Breno e Ana Clara.

Os dois estavam no banheiro quando Breno confessou que a filha de Ayrton é o tipo de garota que ele chegaria. “Eu sei, amor. Dá pra ver na sua cara”, brincou Ana Clara. Os dois deram aquela olhada e se beijaram ali mesmo.

Mas e Jaqueline? Como que ela descobriu que seu crush estava beijando outras bocas? Bem, podemos falar que ela foi praticamente uma Xerolque Rolmes, porque ela percebeu através de um detalhe: a maquiagem de Ana Clara. O novo casalzinho estava no banheiro e Jaqueline percebeu que a garota não estava mais de batom, e aí teve certeza que os dois se beijaram. Depois foi compartilhar sua dedução com Patrícia.

Todo mundo voltou à pista de dança no jardim e Breno decidiu conversar com Jaqueline para perguntar se ela havia ficado magoada. Pleníssima, Jaque respondeu que tinha ficado com vergonha por causa das brincadeiras (sobre eles serem um possível casal), mas que estava de boa. Depois, não tão de boa assim, Jaqueline confessou para a amiga Patrícia que procura um homem que a respeite, e não que a considere apenas mais um beijo.

Mas se você está torcendo pelo novo casal da casa, melhor tirar o cavalinho da chuva. Breno estava todo carinhosinho com Ana Clara na cozinha e Gleici brincou que ele era o novo integrante da família Lima. A garota na hora fez um não com a cabeça, e depois desenhou para o bonitão: “não pense que você vai fazer casal comigo“. Pois é.