Essa segunda-feira (16) foi uma noite muito corrida para o ‘BBB18‘, afinal iria rolar a eliminação do paredão (formado na noite anterior), uma nova prova do líder e, enfim, a formação do último paredão da temporada.

Sem muito tempo a perder, Tiago Leifert logo abriu os trabalhos para falar sobre a eliminação da noite. O apresentador falou que todo mundo deveria ficar feliz porque foi muito longe e que esta foi uma boa temporada. Como sempre rola nos discursos, ele inventou uma comparação de algo de fora com o reality. A comparação da vez foi com séries, pois Leifert falou que esse seria um seriado escrito pelos próprios brothers e que a gente apenas assiste. O apresentador lembrou como Kaysar e Breno já se enfrentaram outras vezes, em jogos da discórdia ou coisas do tipo.

Depois de perguntar para cada um dos brothers sobre qual foi o momento mais impactante de cada um, Tiago Leifert anunciou que Breno estava eliminado com 88%. Do lado de fora ele foi recebido com muita alegria por seus familiares e, principalmente, por sua mãe que foi a revelação da temporada. “Nem abre seu Tinder”, aconselhou Leifert ao receber Breno do lado de fora.