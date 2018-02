A festa Amazônica do ‘BBB18‘ foi propícia para todo mundo plantar expectativas em casais que não deram certo. Mas Breno foi muito mais forte que a onda de azar que rodeia a casa do ‘Big Brother Brasil’ e finalmente conseguiu ficar com Paula. Quer dizer… foi só um selinho. E de amigo.

Breno estava na festa Amazônica em clima de “agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar”, então se jogou na pista de dança e no xaveco com seu mais novo crush da casa, a mineira Paula. Mesmo com as investidas de Breno, Paula ficou afastada de sua boca porque se dizia sem graça com a situação. A sister se dizia desconfortável porque é amiga tanto de Jaqueline quanto de Ana Clara, as duas outras garotas que o goiano beijou na casa.

Tanta insistência deu certo, porque no finalzinho da festa Breno pediu mais um beijo e Paula finalmente cedeu. Mas não muito: ela ofereceu apenas um selinho de amigo. Após o estalinho, a mineira se recompôs e voltou a curtir a música.

A situação de Breno conseguiu sermelhor que a de Gleici: a acriana tentou de todo jeito se aproximar de Wagner, mas ele não fez nada. Resultado: chateadíssima, ela brincou dizendo que se ele não quisesse ficar com ela, a própria o mandaria ao paredão.