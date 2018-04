Como acontece após todas as eliminações do ‘BBB18‘, Breno foi recebido por Ana Maria Braga e Louro José para conversar sobre sua participação na casa. Ao contrário de outras figuras polêmicas cuja entrevista era apenas para apagar incêndios, dessa vez a loira queria saber mesmo era sobre o coraçãozinho do eliminado. E Ana Maria Braga dispensou a sutileza para tocar no assunto.

Logo após Breno falar que estava gostando de ver pessoas diferentes porque não gosta de repetição, a apresentadora já mandou um “você não é muito de repetir coisa, namorada inclusive né?“. Tiro certeiro, heim? Essa foi a deixa para o brother falar sobre seu relacionamento com as mulheres da casa. Breno ficou meio aflito com a ideia de falar disso, mas Ana Maria o acalmou falando que eles não iam mostrar nada que ele não tenha feito. Não ajudou muito, Breno continuou tenso.

Perguntado sobre o caso com Ana Clara, o brother explicou que ficou com ela apenas uma vez na casa, e se afastou por causa de Ayrton mesmo. Segundo ele, a família poderia se incomodar com ele ficando com a filha, levando pro quarto e coisas assim.

Breno também teve a chance de falar sobre o afastamento que teve com Paula nos últimos dias. Segundo o brother, ele não cansou dela, e sim do jogo.