A produção do ‘Big Brother Brasil‘ fez uma baita festa temática grega, com várias comidinhas e muita bebida patrocinada pelo deus Baco. O resultado de tudo isso foi que o casal que todo mundo do reality torcia no começo do programa, Jaqueline e Breno, finalmente deslanchou.

Ao contrário do que rolava com Ana Clara, Jaqueline ficou com o brother ali na pista de dança mesmo, na frente de todo mundo. Os dois dançaram, se beijaram, brincaram e se beijaram mais um pouco. Estava um clima de muita alegria, mas não para todo mundo.

De longe Ana Clara viu os dois juntinhos. Gleici foi conversar com a filha de Ayrton e ela falou que estava de boa, só ficou preocupada com a imagem de Jaqueline fora da casa. Vai entender.

Ana Clara e Breno se trombaram no banheiro e o brother foi se explicar para sua ficante anterior. Ele contou que ela não devia estar muito satisfeita e, aparentemente super de boa, Ana Clara pediu para ele desenvolver o assunto. O brother contou que não ficava confortável de ficar com Ana Clara afinal o pai dela estava na casa. A filha de Ayrton então pediu para Breno parar com o papo: “Eu prefiro que você não fale isso para mim porque é péssimo”. A garota pressionou, até que Breno confessou que não gosta de beijar escondido.

Mas Ana Clara não estava tão de boa assim. A sister voltou para a festa e começou a falar que Breno estava morto pra ela, além de mostrar uma insatisfação com Jaqueline. Foi Paula que precisou interceder e avisar que foi a filha de Ayrton que havia dito desde o começo que não queria nada sério na casa.

Na continuação da DR, já no finalzinho da festa, a estudante de jornalismo brigou com Breno por não ter dito que ele queria ficar com Jaqueline. Por mim, Ana Clara voltou a conversar com Paula e disse que se ela puder botar Breno no paredão, ela vai colocar. Eita!