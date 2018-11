Não é só a crítica que está aclamando a atuação de Rami Malek em “Bohemian Rhapsody“, não. O guitarrista do Queen, Brian May, disse em entrevista à Press Association (via NME) que o intérprete de Freddie Mercury merece concorrer ao Oscar de Melhor Ator.

“Ele é incrível… sem dúvida ele estará na lista de indicados ao Oscar e é muito merecido. Ele incorporou Freddie em um nível em que começamos a pensar nele como Freddie. Realmente excepcional”, disse o músico.

Brian ainda afirmou que “todos deram 200% de si, desde os atores e técnicos até a equipe de produção e cabelo e maquiagem”, reforçando a qualidade da produção da cinebiografia. O guitarrista é vivido por Gwilym Lee no filme.