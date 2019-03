Brie Larson recebe apoio especial de Gal Gadot, a ‘Mulher-Maravilha’

Mesmo com a tentativa incessante de fazer com que mulheres sejam inimigas, algumas situações mostram que estamos mais unidas do que nunca. O apoio especial de Gal Gadot (“Mulher-Maravilha”) à atriz Brie Larson, a “Capitã Marvel”, na última segunda-feira (11), é um ótimo exemplo disso.

A homenagem foi feita no Instagram, com a publicação de uma ilustra fofíssima no stories da atriz. Enquanto que, no desenho, as duas super-heroínas aparecem de braços dados, Gal aproveitou a imagem para deixar um recadinho fofo para Brie: “Eu estou tão feliz por você, irmã! Parabéns”.

–

Não é a primeira vez que essa sororidade acontece entre figuras dos dois filmes. Um dia antes da estreia da “Capitã Marvel”, na semana passada, a diretora do longa da “Mulher-Maravilha”, Patty Jenkins, parabenizou Brie Larson pelo papel, assim como a produção que está por trás do filme.

Na publicação feita no Twitter, a foto escolhida também foi uma ilustra, só que com um detalhe diferente: dessa vez, as super-heroínas aparecem juntas voando. No corpo do tuíte, Patty afirmou que estava ansiosa para a estreia do longa.

“Parabéns ao time ‘Capitã Marvel’. Mal posso esperar para vê-la e o nosso time de ‘Mulher-Maravilha’ deseja um ótimo final de semana [de estreia]”, enfatizou a diretora, dando também os créditos para o desenho.