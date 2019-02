Britney Spears revela segredo da gravidez de Zoe Saldana

Britney Spears

Foto: Kevin Mazur | Getty Images

Bem que Zoe Saldana tentou manter a gravidez discreta, mas sua colega de trabalho não ajudou muito. Em entrevista ao Entertainment Tonight, Britney Spears deixou escapar que a amiga está grávida de gêmeos (segredo que estava sendo matindo a sete chaves).

No lançamento da linha de roupas íntimas da cantora, ela foi questionada sobre um possível trabalho juntas, depois de terem sido vistas conversando em um aeroporto nos Estados Unidos. Empolgada, Britney falou: “Quem sabe? Essa é uma ótima ideia, mas ela está grávida de gêmeos”, contou. E continuou um pouco enrolada. “Tenho certeza que ela terá grande futuro pela frente”.

A novidade da gestação só veio em agosto, quando a atriz de Crossroads: amigas para sempre (2002) aceitou o desafio do balde de gelo em prol da esclerose lateral amiotrófica (ELA). Ela apareceu no vídeo com a barriguinha já saliente, mas não deixou de acariciá-la e dizer que, como “não está sozinha”, o maridão, Marco Perego, iria fazer o desafio por ela.