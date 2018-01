Deu tempo nem de lavar a louça acumulada do dia e o povo do ‘Big Brother Brasil‘ já está shippando forte um casal lá dentro. Os candidatos favoritos do povo dentro da casa (e fora também) é a dupla Jaqueline e Breno. Mesmo com o climina no ar, o trajeto para isso não parece tão fácil.

Em uma conversa que Jaqueline teve com Mahmoud nessa tarde, a sister contou que fez uma promessa: “Não quero namorar ninguém. Só usar os homens“. Liberal, a biomédica brincou em outro momento dizendo que todo mundo deveria pegar todo mundo, e depois fazer as pazes.

Mas ela parece ter uma quedinha por Breno, e os brothers já perceberam isso e estão considerando os dois um casal. Ana Paula e Patrícia até trollaram a colega afirmando que ela e Breno estão casados. Pra completar, ainda fizeram especulações de como seriam os filhos do casal.

O site do programa conversou com o irmão de Jaqueline e com o melhor amigo de Breno para ver se há alguma chance desse romance. Enquanto o amigo do arquiteto goiano afirmou que ele vai pegar a participante, o irmão da sister deu uma desconversada. Mas entregou um detalhe importante: ela já teve muitos namorados parecidos com Breno.

Será que a festa de quarta-feira vai render beijo?