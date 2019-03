Com o BBB19 afunilando cada vez mais, e a competição se aproximando do final, todos os participantes já pensa em formas de prolongar a estadia na casa mais vigiada do Brasil. Para fugir dos paredões, uma saída sempre válida é através da Prova do Anjo que concebe uma imunidade a alguém, então tem muita gente essa semana torcendo muito pela nova disputa por um colar do anjo. Só tem um problema: essa prova não vai acontecer.

Alan e Carolina são dois dos participantes que se perguntaram sobre a Prova do Anjo da semana. Para os dois, é um tipo de coisa estratégica para se conseguir, e estão empenhados em ganhar. “Esse Anjo já faz tempo que eu tô almejando. Sempre que eu acho que tá chegando perto…” explicou o surfista. Infelizmente para os dois, o desafio semanal, que costuma acontecer às sextas ou aos sábados, estará ausente essa semana.

Segundo Tiago Leifert, por causa da formação diferenciada do paredão essa semana, não haverá Prova do Anjo. Três das sisters estão imunizadas: Paula, por ter vencido a prova do líder na semana passada, Rízia, por ter vencido a dessa semana e, por fim, Gabriela por ter sobrevivido ao paredão fake.

Vale lembrar que o próximo paredão será quádruplo e terá uma dinâmica diferente: o público de casa votará em quem quer deixar na casa. Os dois menos votados irão para uma nova votação, dessa vez realizada pelos brothers, e aí decidirão quem abandona o reality.