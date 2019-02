Às vezes o Big Brother Brasil acaba tendo a função social de discutir assuntos importantes na sociedade brasileira… e nas outras vezes temos pautas completamente irrelevantes ocupando bons minutos de horário nobre na televisão brasileira. Durante a exibição do BBB19 nessa última sexta-feira (08), o participante Diego levantou uma questão que julgou de extrema importância para ser discutida ao vivo: necessidades fisiológicas em provas de resistência.

A prova de resistência, iniciada na última quinta-feira (07), consistia em colocar os brothers sentados em garrafas gigantes sobre uma piscininha, e de tempos em tempos caía água fresca do céu para refrescá-los. Treze horas depois, Diego abandonou a disputa porque estava com vontade de ir ao banheiro. Você aí que está lendo esta matéria deve ter se perguntado “ué, e por que não fez ali mesmo?“. Embora a linha que separa o respeito às regras dos humanos e a falta de controle do próprio corpo seja bem tênue, Diego tinha na cabeça o funcionamento antigo das provas do BBB.

Vale uma pequena aula de História do BBB, uma matéria que não encontramos na escola e aprendemos somente após tanto tempo vendo esse reality. No tempo de Pedro Bial como apresentador, cada prova de resistência era acompanhada de um longo contrato informando o que podia e o que não podia fazer, mas dois atos eram sempre proibidos: dormir e fazer as necessidades.

Como o programa se adaptou aos novos tempos (e a galera dos novos tempos AMA ver participante sofrendo), Tiago Leifert tem se resumido a poucas instruções para não limitar a diversão do público. No caso dessa última prova de resistência, ele apenas disse “fiquem em cima da garrafa”. Ou seja, na teoria estava permitido dormir e fazer as necessidades, desde que o brother continuasse na garrafa.

–

A conversa sobre xixi ao vivo rendeu momentos muito divertidos, como aquele no qual Diego acusou todos os colegas de terem urinado na piscininha localizada embaixo deles. Talvez estivesse esperando uma bronca do Tiago Leifert, mas o que ouviu foi mais próximo de “pode fazer, mas lembre-se que você vai pular na piscina pra poder sair da prova depois”. O apresentador também explicou que, se as pessoas fizessem xixi na piscina, pular na água seria como mergulhar no vaso sanitário de sua casa.

Diego até citou uma lenda urbana de que a produção havia colocado um líquido para identificar se alguém fizesse xixi durante a prova, mas a resposta que teve foi óbvia: poderia ter ficado mais tempo na prova se tivesse feito xixi lá. Vamos ver se essa conversa, que rolou essa semana, vai estimular os participantes a… bem… deixarem suas bexigas um pouco mais aliviadas.