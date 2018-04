Ao contrário do que todo mundo esperava, nesta quinta-feira os brothers não se reuniram para uma Prova do Líder. Para movimentar um pouco essa reta final do programa, o ‘BBB18‘ decidiu colocar uma Prova da Imunidade, garantindo ao vencedor pelo menos o quarto lugar no reality.

A prova funciona de forma simples: eles estarão de pé numa plataforma giratória com um carro. Quando eles quiserem um descansinho, podem apertar um botão e curtir 5 minutos de conforto dentro do automóvel (só podem fazer isso durante 3 vezes na prova). Ganha quem ficar até o final.

Tiago Leifert também contou ao público como será o funcionamento do BBB18 até o próximo domingo. No sábado vai rolar uma prova da liderança com formação de paredão na hora. No domingo vai ter a eliminação de um dos emparedados, uma nova prova do líder e, de novo, uma formação de paredão para a pessoa sair na terça. E aí estarão definidos os finalistas do programa.

Quem será que vence essa prova de resistência?