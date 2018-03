A liderança da semana no ‘BBB18‘ será decidida através de uma prova de resistência realizada parcialmente em duplas e, pelo andar da carruagem, vai demorar pra acabar.

Os brothers foram divididos em dois times de quatro pessoas, e estão confinados num carro. Quando soa o tempo no visor, eles precisam sair do carro, carregar o bagageiro com algumas malas e voltar para dentro do automóvel. Na vez seguinte, eles precisam descarregar o veículo e devolver as malas aos respectivos lugares. Quando um dos dois times não conseguir cumprir a tarefa, todos os quatro são eliminados e os demais seguem na prova, se dividindo em duas duplas. E a prova vai seguindo até restar apenas dois brothers na brincadeira para a decisão do líder.

Como se trata de uma prova de resistência em grupo, e eles passam boa parte em um local confortável, essa deve ser uma prova que vai longe. Por causa disso, cada um dos times arranjou um jeito de passar o tempo. A equipe composta por Gleici, Paula, Wagner e Ana Clara inventou um jogo de palavras e associações para fazer passar o tempo. Nas pausas do jogo, eles também cantam.

Já do outro lado, o pessoal tem se preocupado em criar estratégias que impeçam a pessoa de ter sono. Como Tiago Leifert avisou no começo da prova, é proibido dormir.