Não se pode negar que o ‘Big Brother Brasil‘ é um programa de regras bem rígidas. O brother não pode sair um centímetro da linha que logo recebe uma punição exemplar.

Depois de ter levado sete votos na formação do paredão, Mahmoud ficou totalmente revoltado com sua situação e saiu xingando todo mundo (em árabe). E ainda prometeu que iria causar uma punição coletiva na casa porque iria pegar a comida do Tá com Tudo (o brother está no grupo da casa que sobrevive com uma alimentação extremamente limitada). Foi algo dito da boca pra fora, mas na noite de ontem o brother ~~acidentalmente~~ comeu um ovinho frito do Tá com Nada feito na panela do pessoal do Tá com Tudo.

Pois bem, os brothers encontraram as geladeiras trancadas nessa tarde de segunda-feira (05) e perceberam que estavam sendo punidos. Além disso, a produção enviou para a casa mais timo para todo mundo poder comer, ou seja, se trata de uma punição coletiva. Ana Paula, a adversária nº1 de Mahmoud que estava torcendo para o adversário quebrar o pé na prova do Atletismo, logo culpou o sexólogo como o responsável por essa punição.

“Não foi de propósito, te juro! Bateu a fome no Quarto do Líder, peguei a manteiga e fritei três ovos do Tá com Nada, aí quando eu fui lavar deu ruim.”, disse o brother para explicar por que ~~acidentalmente~~ comeu na panela do Tá com Tudo logo após anunciar que causaria uma punição coletiva.

Depois, em conversa com Patrícia, o brother continuou se explicando: “Não foi proposital, eu estava mal. Se eu quisesse ferrar a casa inteira, eu pegaria um chocolate, uma banana… não foi de propósito”.