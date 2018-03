A cada quinze dias acontece às segundas-feiras no ‘BBB‘ o esperado Jogo da Discórdia, uma atividade semelhante a uma dinâmica em grupo na qual os brothers acabam revelando seus desafetos e criando maravilhosos climões. Esta segunda-feira (12) seria a vez de rolar mais uma atividade, mas ela acabou sendo cancelada pela produção do programa após alguns brothers tentarem burlar as regras.

Foi exibido um vídeo de uma conversa que rolou hoje à tarde. Nela, Caruso, Diego, Patrícia e Kaysar combinavam como deveriam fazer no próximo Jogo da Discórdia. Nas duas atividades anteriores, quem interagia na brincadeira ganhava uma pizza, então eles arquitetaram uma forma para poder comer a iguaria.

Após passar esse vídeo, Tiago Leifert revelou ao público que a brincadeira da semana estava cancelada e entrou ao vivo na casa. Todos estavam arrumados em seus lugares, e o apresentador contou que entrou apenas para dar um oi. E aí deu uma bronca em todos eles avisando que a brincadeira do Jogo da Discórdia não iria rolar porque eles estavam combinando uma forma de sair por cima.

Os brothers envolvidos com a situação começaram a rir e fazer piada, mas o apresentador avisou que não era para achar graça. “Nunca menosprezem a inteligência do público, e lembre-se que o Grande Irmão tudo vê“, declarou Tiago antes de desaparecer no telão de plasma na sala do ‘BBB18’. Após um silêncio muito constrangedor, todos se levantaram e retomaram suas vidas.