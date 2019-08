Bruna Linzmeyer fez o melhor agradecimento para todas as sapatonas

View this post on Instagram

obrigada, sapatonas, por me darem o que eu nem sabia que existia mas que me acalenta, me emociona, faz meu coração ser uma farra. obrigada por me darem a mim mesma. me aconchego em mim e na história de todas nós que me trouxeram até aqui. meu corpo livre, meu corpo sapatão. a gente é o que a gente quiser ser. e se a gente vai juntas, vai bem ♡