Bruna Marquezine deu a melhor resposta para hater no Instagram

(Continuação 3/3) A Marielle não pode ser só mais uma. Não pode ser só mais um ano de guerra na Síria. Todas essas vidas não podem apenas virar estatística, elas não são só um número. Eu não consigo e nem quero pensar em algo mais grave que possa acontecer, aqui no nosso país, ou no mundo. Esse tem que ser o limite. Chega de tolerar o inaceitável! A crueldade do ser humano continua me surpreendendo, mas ainda não conseguiu acabar com a minha esperança e nem com a minha humanidade. Ainda bem. Que o tamanho dessas tragédias, não seja maior que a nossa força para lutar. Que sejamos capaz de honrar todas essas vidas perdidas. Vamos! JUNTOS! Mesmo com medo, mesmo abalados. O luto se faz necessário, mas não adianta nada! É preciso reagir! Mas reagir embasados no amor, buscando conhecimento, agindo com sabedoria. O ódio e a falta de conhecimento nos trouxeram até aqui e não vão nos levar a lugar algum. Vamos à luta, vamos atrás de mudança, vamos exigir nossos direitos, vamos resistir, persistir, mas com AMOR. Só o amor pode mudar o mundo, e a falta dele também. #LUTO #AMOR #PAZ #JUSTIÇA

