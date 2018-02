Bruna Marquezine é um arraso só com look ‘sereia moderna’ no Rio

Mal começou o Carnaval e Bruna Marquezine já mandou um look arrasador para curtir o Bloco da Favorita, na manhã deste sábado (10), no Rio de Janeiro.

Ela escolheu um visual ‘sereia moderna’ com pedrarias na parte de cima, hot pants e meia-calça com brilhinhos para completar. Destaque para as ear cuffs, aqueles brincões que ocupam a orelha toda e são para lá de estilosos.

Enquanto aguardava o início da folia, Marquezine aproveitou para registrar seu look em várias selfies. Quem nunca?

O Bloco da Favorita sai pela avenida Atlântica, em Copacabana, todo sábado de Carnaval. Ele é inspirado no Baile da Favorita, atração idealizada pela promoter Carol Sampaio.

