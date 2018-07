Bruna Marquezine costuma aparecer neste site pelos looks incríveis e inspiradores que usa ou pelo trabalho dela como atriz da Globo. Hoje, no entanto, está aqui por uma coisa linda que disse.

Leia Mais: 11 mentiras batidas sobre feminismo que precisam parar de ser repetidas

Convidada do “Altas Horas” do último sábado, ela aproveitou uma pergunta feita para Giovanna Ewbank sobre quais deveriam ser as atitudes das mulheres para o mundo ser menos machista (olha só o peso da responsabilidade de novo caindo sobre os ombros femininos, mas isso é assunto para outra hora) para explicar lindamente o conceito de sororidade, uma das palavras com mais buscas no Google, de bônus, a atriz ainda deu a letra de COMO os HOMENS podem ajudar nisso.

A resposta dela na íntegra (vale a pena ler):

“Meninas, acho muito importante isso que a Giovanna falou de se unir e entender que nós estamos aprendendo a ser feministas. Eu não vim de um lar feminista, minha criação não foi feminista, muito pelo contrário, então, eu aprendo a cada dia mais a ser e entender o que de fato é o feminismo e o que a gente tem que entender é que estamos nisso juntas. É importante olhar para a mulher do lado, a gente foca muito no ‘inimigo’ e esquece de nos fortalecer, repensar antes de julgar a outra mulher por questões físicas, pelo comportamento, falar de uma mulher que de alguma forma atinge você, no seu trabalho se colocar de uma maneira com mais limites, para que você não se sinta oprimida e fortalecer a mulher que está do lado, fala que está junto, sabe? E entender que agora o protagonismo é da mulher. Rapazes, entendam, vocês foram protagonistas por muito tempo, agora é hora de ouvir”

Aos 22 anos, ela é uma das atrizes mais famosas do Brasil. Só no Instagram, tem mais de 30 milhões de seguidores, a maioria deles jovens. O que ela fala tem muito poder, reverbera absurdamente e vê-la usando essa plataforma gigantesca para falar algo tão bacana, mas que gera muitas dúvidas e interpretações erradas na cabeça de muitas pessoas, é para se comemorar. E ela foi lá e ainda fez isso de um jeito claro e objetivo. Bruna é uma garota muito legal.

Confira o vídeo do momento