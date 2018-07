Bruna Marquezine faz declaração de amor bem inusitada para Neymar

Os namoradinhos apaixonados Bruna Marquezine e Neymar estão longe um do outro por um excelente motivo: ele está lá na Rússia jogando a Copa do Mundo pela Seleção e tentando trazer o hexa para o Brasil, enquanto ela está no Brasil cumprindo agenda de gravações (e sendo fashionista na festa das amigas). Mas a distância não impede que eles troquem declarações de amor.

Na véspera de Brasil x México, jogo das oitavas de final que decide o futuro da Seleção na Copa, o jogador postou uma foto no Instagram com fome de bola:

Aquele abraço ⚽️❤️ A post shared by Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) on Jul 1, 2018 at 10:12am PDT

A namorada Bruna Marquezine não aguentou a saudade e comentou: “nunca quis tanto ser uma bola”. Awwwwwwn

(Detalhe que ele ganhou um "boa sorte" da Gisele Bündchen, também)

Os dois andam trocando recadinhos pelo Instagram com frequência. Na sexta-feira (29) foi a vez de Neymar comentar a foto da namorada, que posou de barriguinha de fora e com o cabelo diferente:

Bruna Marquezine já pediu folga na novela “Deus Salve o Rei” para poder assistir à final da Copa na Rússia, confiante que está no jogo do mozão. Tomara que esse carinho todo dê sorte! Vai, Brasil!