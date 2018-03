A internet é mesmo um lugar onde a criatividade não tem limites e um fã do casal Brumar está causando com uma montagem em que mostra a ~figurinha~ da Bruna Marquezine no álbum da Copa, assim como o namorado Neymar.

“Primeiro pacote do meu álbum da Copa 2018 e tirei de cara #Brumar. Alguém mais já tem os dois?”, brincou ele. E a figurinha é realmente muito realista! Nela, Bruna aparece como sendo do time “Deus Salve o Rei”.