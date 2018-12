Quem disse que para dar presentes especiais é necessário gastar muito dinheiro? Neste Natal, a irmã de Bruna Marquezine, Luana Marquezine, provou que para agradar quem se ama só é preciso ter criatividade e conhecer bem as preferências e a personalidade de quem receberá o mimo.

Muito talentosa, a caçula entregou à atriz um quadro pintado a mão. O desenho escolhido foi de um girassol, já que é a flor preferida da irmã mais velha. Logo abaixo da figura, estava escrito uma declaração singela: “Eu amo você daqui até a lua e de volta/ Eu amo você mais que tudo nessa vida” (em tradução livre).

Ainda pela foto publicada por Bruna, no Instagram, é possível perceber que junto com a pintura, a atriz também recebeu uma carta escrita à mão. Quanto cuidado, né?

–

“Minha irmã que pintou o quadro pra mim. Um girasSOL, minha flor preferida. Minha LUA é uma artista”, escreveu Bruna na legenda do clique.

As duas também foram fotografadas se abraçando depois da entrega do presente, e mostraram toda a emoção do espírito natalino.

–

Fofas!