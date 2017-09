Bruna Marquezine leva advertência e altera posts no Instagram

Com quase 23 milhões de seguidores, Bruna Marquezine é uma das personalidades brasileiras mais populares do Instagram – só perde para Neymar, Ronaldinho Gaúcho e Anitta. Aí não é de se espantar que ela seja muito requisitada para fazer posts publicitários.

Só que nem sempre a moça segue as regras estipuladas pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar). Segundo o órgão, os posts pagos no Instagram não podem deixar dúvida quanto ao fato de que aquilo ali é publicidade e não uma foto qualquer. E, segundo a avaliação do Conar, Bruna descumpriu essa regra em duas publicações recentes.

O puxão de orelha foi referente a uma foto em que a atriz aparece com um carro e outra em que está mostrando batons. Após ser advertida, ela precisou acrescentar #publi aos posts em questão.

Essa não é a primeira vez que o Conar interferiu nas publicações de Bruna.

Em 2015, ela fez um post pago para uma marca de cerveja, o que vai contra a norma que proíbe que pessoas menores de 25 anos (ou que pareçam menores) sejam garotos-propaganda em anúncios de bebidas alcoólicas. Na ocasião, Bruna teve que tirar o post do ar.