Bru Marquezine arrasou e ganhou R$ 160 mil para ir ao Rock in Rio

Sonho de princesa? Ser Bruna Marquezine quando crescer! A estrela global arrasou demais no look para curtir o Rock in Rio, no último final de semana, e também arrasou no cachê para estar presente no festival. Sim, é sério.

Enquanto a maioria das pessoas precisa “contar moedinhas” só para ver seus cantores favoritos, Bruninha faturou uma bolada para estar lá. De acordo com o Extra, uma marca de salgadinhos pagou cerca de 80 mil reais por noite só para ela aparecer no camarote deles.

E fazendo as contas, já que ela apareceu por lá no sábado (16) e no domingo (17), a artista faturou pelos dois dias 160 mil reais! Nada mal para quem só deu uma passadinha no camarote e depois foi se jogar na área VIP do evento.

O motivo dela ganhar tanto dinheiro? Além de ser uma das atrizes mais importantes do Brasil, Bruna tem uma base de fãs muito fiel e 22 milhões de seguidores no Instagram, é a segunda brasileira mais seguida na rede (atrás apenas da Anitta) e cada foto ou storie postados por ela valem barras de ouro (que valem mais do que dinheiro).