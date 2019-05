Bruna Marquezine também se rendeu ao filtro do Snapchat e virou “boy lixo”

Ai, ai, ai! Foi só o maravilhoso filtro criança viralizar para todo mundo baixar novamente o Snapchat, aplicativo deixado de lado pelos brasileiros após o lançamento das Histórias do Instagram. O legal foi que, a partir disso, as pessoas começaram a descobrir novas funções no app do fantasminha.

Uma delas é o, chamado informalmente, “filtro harmonização facial” que consegue a proeza de deixar quem o usa com o rosto de um homem “tipo Johnny Bravo”, com aquele queixo quadradão e cara de mau.

Bruna Marquezine, sempre muito ativa nas redes sociais, entrou na brincadeira na última sexta-feira (10) e mostrou aos seguidores dela (ironicamente, no Insta) como ela ficaria se fosse um rapaz.

Olha o resultado:

Chocada com a mudança, a atriz ainda tirou uma onda: “Por que eu fiquei com essa cara de boy lixo, hétero topzera feat embuste?”.

Ah, ela ainda fez umas boas caras e bocas, bem atrizona mesmo: